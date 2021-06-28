عراجي: دخلنا في مرحلة صعبة جدا

غرد النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يحكى أن لا حل للأزمه اللبنانية الا بعد انتهاء المفاوضات في فيينا، السؤال الكبير، هل يصمد القطاع الصحي والمالي والاقتصادي والوضع المعيشي والأمني في البلد اذا طالت المفاوضات لفترة أشهر، أشك بذلك. البلد لا يتحمل الانتظار، دخلنا في مرحلة صعبة جدا".