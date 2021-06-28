29
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الأزمة الحكومية... من تحت الدلف لتحت المزراب
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
28-06-2021
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من دون مقدمات بدأت التسريبات الصحفية التي تحدثت عن تقدّم في المفاوضات الحكومية وفق صيغة جديدة يعمل عليها "حزب الله" بالتنسيق مع حلفائه ومع الرئيس المُكلّف سعد الحريري وتقوم على إشراك المجتمع المدني بعدد من الوزراء وحلّ الكباش السياسي. لكن وبعيدا عن كل ما يُحكى ويقال هل ثمة مؤشرات جدّية توحي باقتراب ولادة الحكومة؟
يبدو فعلا ان مسلسل الصراعات الحكومية شارف على النهاية خصوصاً بعد الاتفاق على عدد لا بأس به من النقاط الخلافية خلال الايام الماضية ما أدى الى حصرها بعدد بسيط من العُقد. وبحسب مصادر مطلعة فإن الاتفاق بات شبه نهائيا على حكومة اختصاصيين مؤلفة من 24 وزيرا تسّمي القوى السياسية أغلبهم، بالإضافة الى عدم حصول رئيس الجمهورية ميشال عون على "الثلث المعطّل" الأمر الذي تنازل عنه التيار "الوطني الحر" بعد "مَونة" حزب الله.
وبحسب المصادر، فقد تمّ التوافق أيضاً على توزيع الحقائب الخلافية، حيث تخلى "الوطني الحر" عن حقيبة الطاقة والتي من المرجّح أن تنتقل الى الثنائي الشيعي، وجرى تقسيم حقيبتي العدل والداخلية بين فريق رئيس الجمهورية وتيار "المستقبل" حيث يحصل المستقبل على العدل ويكون وزير الداخلية من حصة رئاسة الجمهورية من دون أن تدخل المفاوضات في مرحلة الأسماء.
وتضيف المصادر بأن التوافقات شملت عملية توزيع الحقائب الوزارية، والتي ما زال ينقصها بعض "الروتوش"، على كامل القوى السياسية بلا استثناء، في حين أن عقدة الوزيرين المسيحيين باتت قاب قوسين او أدنى من الحلّ ضمن أطر ترضي جميع الأطراف ليبقى العائق الوحيد والذي يجري العمل على إزالته، مسألة إعطاء تكتل "لبنان القوي" الثقة للحكومة الجديدة.
وأكدت المصادر ان عدم الاتفاق بين الاطراف السياسية المعنية بالتشكيل رغم حلحلة كل الُعقد يعني ان لا نية فعلية بالأساس لدى أحد الاطراف أو جميعها بالتأليف إما انتظاراً للتطورات الخارجية والتسويات التي ستنتج عنها او لغايات حزبية وسياسية غير واضحة.
فهل يقوم لبنان من تحت الدلف لتحت المزراب؟؟
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
فقط في لبنان.. بيع الفروج المشوي بـ"القطعة"! (صورة)
Lebanon 24
فقط في لبنان.. بيع الفروج المشوي بـ"القطعة"! (صورة)
06:39 | 2021-06-27
27/06/2021 06:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار اللحوم ترتفع بشكل جنوني... هذا سعر الكيلو اليوم
Lebanon 24
أسعار اللحوم ترتفع بشكل جنوني... هذا سعر الكيلو اليوم
12:51 | 2021-06-27
27/06/2021 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة
13:04 | 2021-06-27
27/06/2021 01:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم
10:00 | 2021-06-27
27/06/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح "كورونا".. هذا ما قالته
Lebanon 24
منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح "كورونا".. هذا ما قالته
07:22 | 2021-06-27
27/06/2021 07:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
06:13 | 2021-06-28
لا أوراق ولا محابر على صناديق جمارك المطار!
06:00 | 2021-06-28
آخر "بِدَع" التأليف.. 4 "ستّات" بدل 3 "ثمانيات" فهل تتحقّق "المعجزة"؟
05:57 | 2021-06-28
محطات "الأيتام": الوضع أصبح خطيرا جدا.. هذا ما يحصل على طريق المطار (فيديو)
05:50 | 2021-06-28
الأشرفية خارج السيطرة العونية؟
05:47 | 2021-06-28
مأساة الطفل "وسام".. قضى سقوطاً في آخر أيام المدرسة!
05:44 | 2021-06-28
اعتصام أمام "كهرباء لبنان" في جب جنين
فيديو
مروحيات روسية تدمر مواقع "العدو" (فيديو)
Lebanon 24
مروحيات روسية تدمر مواقع "العدو" (فيديو)
05:32 | 2021-06-28
28/06/2021 13:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية بوجه متورم وعليه كدمات.. ماذا حصل معها؟
Lebanon 24
فنانة عربية بوجه متورم وعليه كدمات.. ماذا حصل معها؟
05:00 | 2021-06-28
28/06/2021 13:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي يثير ضجة.. حسام حبيب يخطط للزواج على شيرين ويسرقها ! (فيديو)
Lebanon 24
تسجيل صوتي يثير ضجة.. حسام حبيب يخطط للزواج على شيرين ويسرقها ! (فيديو)
02:00 | 2021-06-28
28/06/2021 13:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact