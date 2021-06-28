احتفل بعيده الـ 20 ثمّ خطفه الموت.. المسعف "علي" ضحية حادث مروّع!

قضى الشاب "علي. س." (20 عاماً) من بلدة قاقعية الجسر - النبطية، في حادث اصطدام سيارة من نوع "تويوتا ليكسس" يقودها المواطن "م.ح.أ" (21 عاما من شوكين) بدراجته النارية، بعيد منتصف الليل على طريق النبطية - شوكين، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

ونقلت سيارة تابعة لاسعاف النبطية جثته الى مستشفى نبيه بري الحكومي، وفتحت دورية من مفرزة السير تحقيقا بملابسات الحادث.



وكان الشاب "علي. س." يحتفل بعيد ميلاده العشرين وهو مسعف في "جمعية الرسالة للاسعاف الصحي"، وآخر ما كتبه على صفحته على "فيسبوك": "بسم الله وبفضله وكرمه إلى رحاب عمر جديد".