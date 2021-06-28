لبنان

احتفل بعيده الـ 20 ثمّ خطفه الموت.. المسعف "علي" ضحية حادث مروّع!

Lebanon 24
28-06-2021 | 03:11
A-
A+
Doc-P-837530-637604718928224664.jpg
Doc-P-837530-637604718928224664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضى الشاب "علي. س." (20 عاماً) من بلدة قاقعية الجسر - النبطية، في حادث اصطدام سيارة من نوع "تويوتا ليكسس" يقودها المواطن "م.ح.أ" (21 عاما من شوكين) بدراجته النارية، بعيد منتصف الليل على طريق النبطية - شوكين، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
 
ونقلت سيارة تابعة لاسعاف النبطية جثته الى مستشفى نبيه بري الحكومي، وفتحت دورية من مفرزة السير تحقيقا بملابسات الحادث.

وكان الشاب "علي. س." يحتفل بعيد ميلاده العشرين وهو مسعف في "جمعية الرسالة للاسعاف الصحي"، وآخر ما كتبه على صفحته على "فيسبوك": "بسم الله وبفضله وكرمه إلى رحاب عمر جديد".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:13 | 2021-06-28
06:00 | 2021-06-28
05:57 | 2021-06-28
05:50 | 2021-06-28
05:47 | 2021-06-28
05:44 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website