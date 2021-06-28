اشكال تخلله اطلاق نار امام محطة في ابي سمراء على خلفية تعبئة الوقود

وقع اشكال تخلله اطلاق نار في الهواء امام محطة تاج في منطقة ابي سمراء طرابلس على خلفية تعبئة الوقود، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ولا المعلومات عن تسجيل اي اصابات.