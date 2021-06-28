لبنان

عون استقبل هنية: الشعب الفلسطيني أثبت وحدته في النضال

Lebanon 24
28-06-2021 | 04:29
A-
A+
Doc-P-837553-637604767948645666.jpg
Doc-P-837553-637604767948645666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" اسماعيل هنية، وأكّد له أنّ "الشعب الفلسطيني أثبت خلال الأحداث الأخيرة في غزة وحدته في النضال، ولا بدّ أن تثمر تضحياته بإعادة الحق إلى أصحابه، لاسيما أن لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون إحترام الحقوق".
 
من جهته، قال هنية بعد اللقاء: "قدّمنا الشكر لفخامة الرئيس وللبنان على دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، وأكدنا ثوابتنا السياسية المتعلقة بتمسّكنا بحق العودة ورفض التوطين وأنّ الشعب الفلسطيني يقيم في لبنان كضيف والمخيمات الفلسطينية ستكون دائماً عنصر استقرار للبنان
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:13 | 2021-06-28
06:00 | 2021-06-28
05:57 | 2021-06-28
05:50 | 2021-06-28
05:47 | 2021-06-28
05:44 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website