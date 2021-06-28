عون استقبل هنية: الشعب الفلسطيني أثبت وحدته في النضال

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" اسماعيل هنية، وأكّد له أنّ "الشعب الفلسطيني أثبت خلال الأحداث الأخيرة في غزة وحدته في النضال، ولا بدّ أن تثمر تضحياته بإعادة الحق إلى أصحابه، لاسيما أن لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون إحترام الحقوق".

من جهته، قال هنية بعد اللقاء: "قدّمنا الشكر لفخامة الرئيس وللبنان على دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، وأكدنا ثوابتنا السياسية المتعلقة بتمسّكنا بحق العودة ورفض التوطين وأنّ الشعب الفلسطيني يقيم في لبنان كضيف والمخيمات الفلسطينية ستكون دائماً عنصر استقرار للبنان