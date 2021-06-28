طقس صيفي رطب.. هل يستمّر الحرّ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المجيرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد نسبة الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح احيانا.في التفاصيل، طقس صيفي رطب على الساحل وحار في المناطق الداخلية والجبلية.ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة، فيما معدل شهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة).- الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا وتنشط الرياح في الفترة الصباحية شمال البلاد.الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد نسبة الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح احيانا.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الصيفية.الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح احيانا.- الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 20 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.-الضغط الجوي:758 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 5,29- ساعة غروب الشمس: 19,53