لبنان

نقولا لقائد الجيش: اضرب بيد من حديد!

Lebanon 24
28-06-2021 | 04:53
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وجّه النائب السابق نبيل نقولا رسالة إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون، جاء فيها: "سيادة العماد أيها الصديق الشريف. بلدنا ينهار، الشعب يموت جوعًا، وقهرًا. يلهث وراء قوّته التهريب، وسرقة مدخرات الدولة على قدم وساق. الجيش كما الشعب يعاني من الذل والقهر وهناك مهربون يسرحون ويمرحون دون رادع. اتمنى عليك وانت الموكل الحفاظ على الأمن الإجتماعي والأمني أن تبادر بمصادرة صهاريج المحروقات وشاحنات التموين المدعوم من أموال الشعب لمصلحة الجيش بدل أن نشحذ المساعدات من الدول الأجنبية.
 
اضرب بيد من حديد واستعد هيبة الجيش وعنفوانه. كل الشعب ينتظر منك مبادرة لضرب المهربين واستعادة حقوق الشعب". 

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