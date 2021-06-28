الجيش الاسرائيلي يُطلق النار على جدران برج احد منتزهات الوزاني

قامت قوة من جيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من عشرين جنديا، كانت تتحرك عند الضفة الشرقية لنهر الوزاني، بالاعتداء بإطلاق النار في الهواء وعلى جدران برج احد المنتزهات في الوزاني أثناء قيام موظفين في المنتزه بتصوير القوة المعادية بالهواتف النقالة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".