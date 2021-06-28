لبنان

في طرابلس.. قطع الطريق لعدم تمكّنه من إدخال والدته للمستشفى

Lebanon 24
28-06-2021 | 05:01
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أقدم أحد الأشخاص على قطع الطريق في محلة شارع الحرية - طرابلس غضباً على خلفية عدم إدخال والدته المريضة إلى المستشفى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
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