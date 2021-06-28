لبنان

الحريري و"الخرطوشة الأخيرة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2021 | 12:18
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تقول أوساط سياسية إنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري سيتصرف مع الحراك الحكومي المستجدّ والأجواء الإيجابية التي حاولت الأطراف إشاعتها على قاعدة أنّها "الخرطوشة الأخيرة" وإذا لم تنجح في إصابة هدفها فسيتّخذ الرئيس الحريري قرارات مصيرية. 
 
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