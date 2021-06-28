الحريري و"الخرطوشة الأخيرة"

تقول أوساط سياسية إنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري سيتصرف مع الحراك الحكومي المستجدّ والأجواء الإيجابية التي حاولت الأطراف إشاعتها على قاعدة أنّها "الخرطوشة الأخيرة" وإذا لم تنجح في إصابة هدفها فسيتّخذ الرئيس الحريري قرارات مصيرية.