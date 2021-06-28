لبنان

كركي شدد على الأطباء مراقبة وتوقيع الاستمارات الطبية الصادرة عنهم تحت طائلة الملاحقة القضائية

Lebanon 24
28-06-2021 | 05:18
A-
A+
Doc-P-837566-637604796015083232.jpg
Doc-P-837566-637604796015083232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميما حمل الرقم 2003 بتاريخ 28/6/2021، بناء على تقارير صدرت عن مديرية التفتيش الإداري في الصندوق، طلب بموجبه الى رؤساء المكاتب كافة "إعطاء التعليمات اللازمة للمستخدمين بالتشدد في دراسة المعاملات الصحية المقدمة من المضمونين، وخصوصا لناحية تواقيع الأطباء المعالجين على الاستمارات والوصفات الطبية، إذ تبين أن هناك عدم تطابق بين التواقيع ضمن المعاملة الواحدة، وهذا ما يعد شكلا من أشكال التزوير والتلاعب، على أن تعاد الى المضمون لتوقيعها من الطبيب المعالج بتوقيع موحد تحت طائلة إلغاء أو رفص الاستمارات غير المطابق توقيعها".

وفي هذه المناسبة، حذر الدكتور كركي جميع الأطباء المتعاقدين مع الصندوق "من ارتكاب أي مخالفة لقوانين وأنظمة الضمان الاجتماعي وذلك تحت طائلة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات والعقوبات اللازمة بحقهم بما فيها الإدعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:13 | 2021-06-28
09:45 | 2021-06-28
09:39 | 2021-06-28
09:18 | 2021-06-28
09:03 | 2021-06-28
08:55 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website