لبنان

قناعة وصل إليها باسيل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2021 | 09:35
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يقول مراقبون إنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وصل إلى قناعة مفادها أنّ "العناد" لم يعد مفيداً تحت شعارات "حقوق المسيحيين" لأنّ أحداً لم يعد يصدّق أنّ الأزمة هي في "حقوق المسيحيين" بل هي في "مكتسبات التيار".
ويقول هؤلاء إنّ باسيل أصبح يدرك تماماً أنّ عهد عمّه الرئيس ميشال عون قد استنزف بالتعطيل والعناد، وبالتالي فإنّ العهد يخوض الأمتار الأخيرة من المدّة المتبقية له بأقلّ الخسائر الممكنة.
 

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