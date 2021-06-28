مهندسو "التقدمي" هنأوا الفائزين بانتخابات النقابة: مستمرون بالعمل النقابي انطلاقاً من ثوابتنا

صدر عن قطاع المهندسين في "جمعية الخريجين التقدميين"، ما يلي:"يوجه القطاع تحية تقدير للمهندسين على إنجاز المرحلة الاولى من انتخابات فروع نقابة المهندسين بروح ديمقراطية عالية وبكل مسؤولية.إن القطاع الذي يحترم خيارات المهندسين ويهنّئ الذين فازوا متمنيًا لهم التوفيق، يؤكد استمراره بالعمل النقابي في نقابة المهندسين انطلاقاً من ثوابته التي حرص عليها في كل مسيرته".