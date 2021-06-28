الأشرفية خارج السيطرة العونية؟

قالت مصادر مطلعة ان "التيار الوطني الحر" حصل على استطلاعات للرأي مؤخرا تؤكد له ان تراجعه الشعبي يمكن اعادة السيطرة عليه ولو بطريقة نسبية، لكن هناك بعض المناطق تشهد انهيارا شعبيا.

وقالت المصادر "ان الاستطلاع يؤكد ان منطقة الاشرفية باتت خارج السيطرة العونية، اذ ان التراجع الشعبي كبير جدا، يضاف اليه تراجع حزب الطاشناق ووفاة الراحل مسعود الاشقر الذي كان دعامة اساسية للائحة العونية".