اعتصام أمام "كهرباء لبنان" في جب جنين

نفذ أهالي غزة - البقاع الغربي والمناطق المجاورة اعتصاماً في شركة كهرباء لبنان الواقع في مدينة جب جنين بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء والتي لا تأتي إلا ساعة واحدة خلال الـ24 ساعة حيث يتم قطع التيار الكهربائي عن كامل المناطق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".