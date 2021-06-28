لبنان

مأساة الطفل "وسام".. قضى سقوطاً في آخر أيام المدرسة!

Lebanon 24
28-06-2021 | 05:47
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توفّي الطفل وسام طالب من بلدة بيت الفقس - الضنية إثر سقوطه في مدرسته في آخر أيام المدرسة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
 
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