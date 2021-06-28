لا أوراق ولا محابر على صناديق جمارك المطار!

علم "لبنان 24" أنّ صناديق الجمارك في مطار بيروت توقفت عن قبض الرسوم بسبب عدم توافر الأوراق والمحابر.

وبحسب المعلومات فإنّ ذلك سيؤدي إلى مشكلة في حركة الشحن.