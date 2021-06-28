الرئيس عون تابع أزمة المحروقات.. إتصالات وإجراءات صارمة

اتصل رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي وعدد من القادة الأمنيين وطلب اليهم مساعدة الأجهزة الإدارية المعنية في منع تخزين المحروقات ووضعها بتصرف المواطنين والتشدد في تطبيق القوانين مع المخالفين الى حين تراجع الأزمة خلال ال 48 ساعة المقبلة.

كذلك، تابع عون تطور أزمة المحروقات في البلاد والمعاناة التي تواجه المواطنين لاسيما امام محطات الوقود، فأجرى اتصالات شملت وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر والإدارات المعنية في الوزارة، وطلب اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من اجل المساهمة في التخفيف من حدة الازمة المفتعلة ووقف استغلال المواطنين.