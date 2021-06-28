لبنان

بالوثائق.. واكيم وقاطيشه تقدما باقتراح قانون لتمديد مهلة تسديد رسوم السير

Lebanon 24
28-06-2021 | 06:40
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تقدم عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان عماد واكيم ووهبي قاطيشه باقتراح قانون مكرر معجّل يرمي بتمديد مهلة تسديد رسوم السير لغاية 31-12-2021، طالبين عرضه في أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب من اجل مناقشته وإقراره.
 
 
 
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