بالوثائق.. واكيم وقاطيشه تقدما باقتراح قانون لتمديد مهلة تسديد رسوم السير

تقدم عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان عماد واكيم ووهبي قاطيشه باقتراح قانون مكرر معجّل يرمي بتمديد مهلة تسديد رسوم السير لغاية 31-12-2021، طالبين عرضه في أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب من اجل مناقشته وإقراره.