بعد تبلغهم نفاد البنزين.. مواطنون قطعوا السير عند شارع رياض الصلح في صيدا

عمد مواطنون كانوا ينتظرون ساعات طويلة لتعبئة البنزين امام احدى محطات المحروقات، الى قطع شارع رياض الصلح في صيدا، وذلك بعد تبلغهم نفاد مخزون بنزين المحطة، حيث قاموا بركن سياراتهم وسط الطريق احتجاجا.