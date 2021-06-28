لبنان

بعد تبلغهم نفاد البنزين.. مواطنون قطعوا السير عند شارع رياض الصلح في صيدا

Lebanon 24
28-06-2021 | 07:11
A-
A+
Doc-P-837608-637604863988889595.jpg
Doc-P-837608-637604863988889595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمد مواطنون كانوا ينتظرون ساعات طويلة لتعبئة البنزين امام احدى محطات المحروقات، الى قطع شارع رياض الصلح في صيدا، وذلك بعد تبلغهم نفاد مخزون بنزين المحطة، حيث قاموا بركن سياراتهم وسط الطريق احتجاجا.
مواضيع ذات صلة
‏محتجون قطعوا طريق المدينة الصناعية في صيدا احتجاجاً على ازمة البنزين ‎
lebanon 24
28/06/2021 17:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن توقف ‏مركز ‏الغاز ‏في ‏صيدا ‏عن ‏تسليم المادة اليوم ‏بانتظار ‏رفع ‏السعر ‏اسوة ‏بالبنزين على حساب 3900 للدولار
lebanon 24
28/06/2021 17:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة في صيدا منعت تجول الدراجات النارية.. هل سيُلغى القرار وسط أزمة البنزين؟
lebanon 24
28/06/2021 17:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في صيدا..."علقو ببعض" قرب محطة البنزين
lebanon 24
28/06/2021 17:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

بنزين

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:13 | 2021-06-28
09:45 | 2021-06-28
09:39 | 2021-06-28
09:18 | 2021-06-28
09:03 | 2021-06-28
08:55 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website