جورج غادر مؤسسة لرعاية المسنين ولم يعد.. هل شاهدتموه؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:جورج يوسف أبي عتمة (من مواليد عام 1930، لبناني)الّذي غادر بتاريخ 27-6-2021، مؤسّسة لرعاية المسنين في بلدة بحرصاف– المتن، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه غير مدرك ويُعاني من اضطرابات عقلية.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر بكفيا في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 982504-04 للإدلاء بما لديهم من معلومات.