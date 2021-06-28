73 بندا على جدول أعمال الجلسة العامة.. ماذا عن البطاقة التمويلية؟

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة، تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 30 حزيران و1 تموز، وكذلك مساء اليومين المذكورين، في قصر الاونيسكو لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.جدول الاعمالوفي ما يلي جدول أعمال الجلسة:1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4438 طلب الموافقة على إبرام إتفاق تعاون في مجالالدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومةالبرازيل الفدرالية 03- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4574 طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنكالأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بشأن التعاونو نشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4862 الإجازة للحكومة الإنضمام إلى إتفاقية إمتيازاتو حصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 05- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4880 طلب الموافقة على الإنضمام إلى إتفــاق بينالجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الأردنيةالهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما 06- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5468 طلب الموافقة على إبرام إتفــاق التعاون العسكريبين الجمهورية اللبنانية و جمهورية ارمينيا 07- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5629 الموافقة للحكومة اللبنانية بالإنضمام إلى إتفاقيةإنشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية08- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6629 تعديل مواد من الفصل الأول من الباب الأول منالمرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983و تعديلاته ( قانون الدفاع الوطني ) 09- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7025 طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعاون الإقتصاديو الفني بين حكومــة جمهوريــة الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية 0ــ 2 ــ10- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7370 طلب الموافقة على إبرام إتفـــــاق بين حكومةألمانيا الإتحاديــة و الحكومــة اللبنانيــة بشأنالتعاون الفني للعام 2016 011- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7453 إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين في لبنان 012- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم7797 إقرار البطاقة التمويلية و فتح إعتماد إضافيإستثنائي لتمويلها13- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الماتين 4 و5 من قانون 25/4/1999 ( الذي عدل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977 ـ قانون البلديات ) المقدم من النائب ايلي الفرزلي14- اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية15- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان القانون رقم 479 تاريخ 8/12/199516ـ إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من القانون رقم ( 28) تاريخ 10/2/2017 ( قانون حق الوصول إلى المعلومات ) (494 )17- اقتراحات القوانين الرامية إلى إعطاء معاشات و تعويضات إلى ضحايا فايروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي18- اقتراحا القانونين الراميان إلى إحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود19- اقتراح القانون الرامي إلى حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر20- اقتراح قانون الشراء العام21- اقتراح قانون المهل22ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 ( إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم )23ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/200024ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسديد القروض و فوائدها بالليرة اللبنانية25ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروضالشخصية26ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء سيارات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ العائدة للجمعيات والبلديات وإتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل27ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 57 من قانون الجمارك28ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة 300 مليار ليرة في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة.29ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المراحل المهنية كافة من أي بدلات ورسوم مالية متوجبة عليهم للعام الدراسي 2020 ـ 202130ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 ( تشجيع الإستثمارات في لبنان ) وتعديلاته31ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة /9/ من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند إكتماله الـ 68/ ثمانية و ستين سنة بدلا من الـ /64/ أربعة وستين سنة32ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء سكان قرى مدينة جونية وبلدات ذوق مصبح ـ ذوق مكايل، عين الريحانة عينطورة وجعيتا من جزء قانون إستهلاك الكهرباء33ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994 (الترخيص لشركة كازينو لبنان بإستثمار نادي القمار في المعاملتين )34ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/201935ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي36ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محليا.37ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة38ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلقة بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية39ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 27 من القانون رقم 144 /2020 قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 202040ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 ( تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني و التقني )41ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفئة الثالثة لرتبة مراقب وتسوية أوضاع المراقبين مساعدين والكتبة في إدارة الجمارك42ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حصر تعميم أي إجراء غيابي يتعلق بمخالفات السير بمصلحة تسجيل السيارات والآليات43ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إخضاع العاملين في قطاع صيد الأسماك لأحكام قانون الضمان الإجتماعي44ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة /9/ من القانون رقم 337/97 لرفع سن إنتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند إكتماله الـ /68/ ثمانية وستين سنة بدلا من /64/ أربعة وستين سنة45ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقم 379/2001 ( قانون الضريبة على القيمة )46ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء الآلات و المعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محددة47ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية48ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة49ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادتين 13 و 16 في قانون التنظيم المدني50ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من Fresh Money الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة51ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 ( حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت و دعم إعمارها )52ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 166 تاريخ 8 أيار سنة 2020، تعديل المادة 35 من القانون 66 تاريخ 3/11/201753ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وجوب إستيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة العاملة في لبنان بالعملة الوطنية اللبنانية، ويحظر عليها رفع الأقساط، ويوجب الإلتزام بلائحة الأقساط المعتمدة للعام الدراسي 2017 ـ 201854ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة عبارة "اللبنانييون " وإستبدال عبارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بـ "وزارة الشؤون الإجتماعية" في نص القانون رقم 196 تاريخ 3/12/2020.55ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء المواطنين من الرسوم البلدية على الأبنية في بيروت.56ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة الرابعة من القانون رقم /192/ تاريخ 4/1/1993 المتعلق بتسهيل إندماج المصارف.57ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد مهلة صلاحية كافة فئات رخص السوق.58ـ إقتراح القانون المعجل المكرر في قانون الغابات الرامي إلى تعديل المادة 14459ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.60ـ إقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالإعتداء على الطبيب والعاملين في المؤسسات الإستشفائية.61ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أحكام المادتين 358 و 395 من قانون الجمارك الصادر بموجب القرار رقم 429/1954 و تعديلاته.57ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوىالأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية.58ـ إقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالإيجارات السكنية.59ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 50 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 المتعلقة بالصرف التعسفي.60ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تشريع موقت لتعليق لجميع مفاعيل العقوبات وجميع أشكال الإجراءات القانونية بسبب جائحة كورونا.61ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 75 من المرسوم الإشتراعي رقم 137 الصادر بتاريخ 12/6/19590 ( قانون الأسلحة و الذخائر )62ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة خمسة سنوات.63ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة ، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتبارا من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة و الخمسين.64ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان65ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 12 من قانون تنظيم نظام الموظفين66ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 2 من قانون التمثيل التجاري67ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الإنتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي68ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى قبول المعالجة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المعنية تسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والإتصالات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بتوريد الضريبة المحصلة إلى البلديات أو إلى الصندوق البلدي المستقل عن الفترة من 1/1/2018 ولغاية 30/6/202069ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد عقود إيجار الأماكن المبنية "غير السكنية" المعقودة قبل 23/7/199270ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 ( قانون موازنة 2019 ) الصادر بتاريخ 31/7/2019 071ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إستفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ـ فرع المرض و الأمومة72ـ إقتراح القانون المعجل المكرر الذي يمدد ويبقى نافذا وساريا حتى تاريخ 31/12/2021 العمل بنصالبند ( أولا" ) من القانون رقم 199 /2020 تاريخ 29/12/2020 073ـ إقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد مهلة تسديد رسوم السير.