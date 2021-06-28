إجراءات جديدة للدخول الى مطار بيروت

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا عن إجراءات الدخول إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حضره الوزراء: محمد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس المطار فادي حسن.وتم الإتفاق على زيادة أعداد الفريق الطبي المعني بإجراء فحوصات الـpcr لتخفيف الإكتظاظ، ومراقبة ومتابعة الحالات الإيجابية للوافدين إلى لبنان.