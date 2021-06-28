لبنان

بري يشترط وباسيل يرفض

Lebanon 24
28-06-2021 | 15:07
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أفادت قناة "الجديد" أن كل الطروحات عن حكومة من "4 ستات" وإعادة توزيع الحقائب غير جدية، وأشارت إلى أن المسعى الجدي الوحيد هو الذي يقوده "حزب الله" انطلاقا من مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحل العقدتين المتبقيتين. 
 
ولفتت "الجديد" إلى أن من الطروحات الجدية هي وضع لوائح من قبل الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بأسماء مسيحية في عهدة بري، حتى إيجاد اسمين مشتركين.
 
وكشفت أن بري اشترط أولا حل عقدة مشاركة "التيار الوطني الحر" وإعطائه الثقة لأنه والحريري يبديان مرونة في حل عقدة الاسمين المسيحيين، غير أن باسيل لا يزال يرفض المشاركة ومنح الثقة.
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