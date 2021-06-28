استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الألماني في لبنان اندرياس كيندال يرافقه الملحق العسكري المقدم هاينو ماتزكين، وجرى توقيع اتفاقية تعاون بين الدولة الألمانية والجيش في مجال إنشاء مبانٍ لصالح القوات البحرية اللبنانية.