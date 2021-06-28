فريد الخازن: دقّت انتخابات المهندسين أوّل مسمار في نعش الأحزاب السياسية المهيمنة

غرّد النائب فريد هيكل الخازن، على حسابه عبر موقع "تويتر"، قائلا: "دقّت إنتخابات نقابة المهندسين أوّل مسمار في نعش الأحزاب السياسية المهيمنة،

فهل تفتح كوّة في جدار الفساد والمحاصصة والمحسوبيات التي طبعت عمل الحياة السياسية وأدّت الى تدهور الاوضاع على كل الاصعدة؟".

دقّت إنتخابات #نقابة_المهندسين أوّل مسمار في نعش الأحزاب السياسية المهيمنة،

فهل تفتح كوّة في جدار الفساد والمحاصصة والمحسوبيات التي طبعت عمل الحياة السياسية وأدّت الى تدهور الاوضاع على كل الاصعدة؟ pic.twitter.com/FXsnVvnpF2 — Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) June 28, 2021