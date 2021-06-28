فريد الخازن: دقّت انتخابات المهندسين أوّل مسمار في نعش الأحزاب السياسية المهيمنة

دقّت إنتخابات #نقابة_المهندسين أوّل مسمار في نعش الأحزاب السياسية المهيمنة،
فهل تفتح كوّة في جدار الفساد والمحاصصة والمحسوبيات التي طبعت عمل الحياة السياسية وأدّت الى تدهور الاوضاع على كل الاصعدة؟ pic.twitter.com/FXsnVvnpF2
— Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) June 28, 2021
دقّت إنتخابات #نقابة_المهندسين أوّل مسمار في نعش الأحزاب السياسية المهيمنة،
فهل تفتح كوّة في جدار الفساد والمحاصصة والمحسوبيات التي طبعت عمل الحياة السياسية وأدّت الى تدهور الاوضاع على كل الاصعدة؟ pic.twitter.com/FXsnVvnpF2