لبنان

إنفجار في مكتب للمحاماة قرب العدلية (صور)

Lebanon 24
28-06-2021 | 09:39
A-
A+
Doc-P-837648-637604953973082737.jpg
Doc-P-837648-637604953973082737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
سُمع صوت انفجار قوي في مكتب المحاميين  صخر الهاشم وبيتر جرمانوس في محيط منطقة العدلية، واقتصرت اضراره على الماديات.

وبدأت القوى الامنية التحقيق في اسباب الإنفجار.
 
توازياً، تمنى المحامي صخر الهاشم في حديثٍ  لـ"الجديد" أن لا يكون الانفجار رسالة بشأن التحقيق حول إنفجار مرفأ بيروت. 
 
وقال الهاشم إن "الانفجار كان عنيفا جدا، وكان جالسا على مكتبه عند دويه"، وأضاف: "الدمار كبير جدا في غرفة إبني شهيد الهاشم".
 
ولفت إلى أن "الانفجار مصدره المنور والحمام الملاصقين لشقة خالية في الخارج وبابها مفتوح دائما". وأكد عدم وجود قارورة غاز أو أي سبب آخر ممكن أن يكون وراء الانفجار".
 
وختم الهاشم: "خبراء المتفجرات والادلة الجنائية يحققون في سبب الانفجار".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2021-06-28
13:53 | 2021-06-28
13:51 | 2021-06-28
13:41 | 2021-06-28
13:30 | 2021-06-28
13:17 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website