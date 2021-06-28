إنفجار في مكتب للمحاماة قرب العدلية (صور)

سُمع صوت انفجار قوي في مكتب المحاميين صخر الهاشم وبيتر جرمانوس في محيط منطقة العدلية، واقتصرت اضراره على الماديات.



وبدأت القوى الامنية التحقيق في اسباب الإنفجار.

توازياً، تمنى المحامي صخر الهاشم في حديثٍ لـ"الجديد" أن لا يكون الانفجار رسالة بشأن التحقيق حول إنفجار مرفأ بيروت.

وقال الهاشم إن "الانفجار كان عنيفا جدا، وكان جالسا على مكتبه عند دويه"، وأضاف: "الدمار كبير جدا في غرفة إبني شهيد الهاشم".

ولفت إلى أن "الانفجار مصدره المنور والحمام الملاصقين لشقة خالية في الخارج وبابها مفتوح دائما". وأكد عدم وجود قارورة غاز أو أي سبب آخر ممكن أن يكون وراء الانفجار".

وختم الهاشم: "خبراء المتفجرات والادلة الجنائية يحققون في سبب الانفجار".