لبنان

ما حقيقة الاخبار المتداولة عن إلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2021 | 17:28
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أكدت مصادر وزارة التربية لـ"لبنان24" أن لا صحة للاخبار المتداولة عن إلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه".
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