لبنان

تجار البنزين يستقبلون المغتربين على المطار بهذه الطريقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2021 | 16:35
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افادت بعض المعلومات أن ثمة حركة غريبة تحصل في مطار بيروت الدولي، حيث يقوم بعض "تجار الفرص" بإستقبال الوافدين إلى لبنان، وبالأخص المغتربين منهم، بعرض "مغر"، حيث يبلغونهم بأنهم على إستعداد على تأمين غالونات البنزين مقابل ١٥٠ ألف ليرة.
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