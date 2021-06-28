لبنان

حزب الله يدين "العدوان الاميركي على الحدود العراقية السورية"

Lebanon 24
28-06-2021 | 10:40
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أدان "حزب الله" في بيان، "بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية فجر اليوم، وأدى إلى استشهاد عدد من المجاهدين"، مؤكدا أن "ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين الشقيقين، لإضعاف قدراتهما في مقاومة جماعات الإرهاب والتكفير".

وأشاد بـ"المواقف الرسمية والشعبية العراقية التي أجمعت على رفض العدوان"، متوجها بتعازيه "الحارة بالشهداء الأبطال"، مؤكدا أن "كل الغارات الأميركية ستزيد الشعب العراقي إصرارا على حقه في تحرير بلده والدفاع عن شعبه ومجاهديه"، مشددا على أن "المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن قبل طرد القوات الأميركية المحتلة من أرض البلدين".
 
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