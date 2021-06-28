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لبنان
احد اصحاب معارض السيارات قطع الاوتوستراد الشرقي في صيدا.. ما السبب؟
Lebanon 24
28-06-2021
|
10:45
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اقدم صاحب معرض للسيارات في صيدا الى قطع الاوتوستراد الشرقي شمالي صيدا بالقرب من معرضه بالاطارات المشتعلة، في رسالة احتجاج لما آلت اليه الاوضاع وتكبد اصحاب المصالح خسائر متكررة في ظل عدم استقرار الوضع المالي والاقتصادي .
كذلك اقدم محتجون على قطع المسارب المؤدية الى ساحة تقاطع ايليا بسياراتهم، في وقت كانت وزعت دعوة على مواقع التواصل الى اطفاء محركات السيارات وركنها وسط الطرقات، احتجاجا على عدم توافر البنزين واذلال المواطنين للحصول عليه.
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