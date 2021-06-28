لبنان

تراجع ملحوظ في عداد كورونا... كم سجل اليوم؟

Lebanon 24
28-06-2021 | 11:15
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 544520 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
 
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