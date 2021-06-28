زيارته إلى السراي "لافتة".. هل حمل الفرزلي رسالة من بري إلى دياب؟

زار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، اليوم، السراي الحكومي حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وأعلن الفرزلي عقب زيارته اللافتة أن "الاجتماع كان يتعلق بمشروع إقرار البطاقة التمويلية"، مشيراً إلى أنه "لمس لدى دياب تجاوباً كاملاً لخدمة المواطنين وتسهيلاً للأهداف المرجوة من وراء البطاقة بإقرار مبدأ الـ93 دولاراً كمعدل وسطي كما أقرته اللجان المشتركة التي حدّدت الـ137 دولاراً كحد أقصى".

وفي إتصال مع "لبنان24"، نفى الفرزلي ما أشيع عن أنه حمل رسالة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دياب بشأن ملف تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، وقال: "البحث تركز بشأن البطاقة التمويلية ولم يشمل أي مواضيع أخرى، كما أننا لم نتحدث بشأن ملف تفعيل عمل الحكومة الحالية. لقد خلقنا لغة مشتركة بشأن مشروع البطاقة التي ينتظرها الناس".