لبنان

وسط التحركات.. كيف هي الأوضاع في صيدا؟

Lebanon 24
28-06-2021 | 11:48
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تشهد مدينة صيدا سلسلة من التحركات الاحتجاجية، وذلك تنديداً بتدهور الليرة مقابل الدولار. 
وذكرت المعلومات أن محتجين قطعوا عدداً من الطرق من ساحة إيليا ودوار العربي وطريق عبرا ومجدليون، إضافة إلى دوار الأميركان والفوار.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنّ محتجين قطعوا الطريق بالعوائق والمستوعبات عند ساحة الشهداء في صيدا. وعلى الفور، تدخل الحيش لإعادة فتح الطريق، مما ادى الى سقوط 3 جرحى من المحتجين نتيجة التدافع.
 
 
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