وسط التحركات.. كيف هي الأوضاع في صيدا؟

تشهد مدينة صيدا سلسلة من التحركات الاحتجاجية، وذلك تنديداً بتدهور الليرة مقابل الدولار.

وذكرت المعلومات أن محتجين قطعوا عدداً من الطرق من ساحة إيليا ودوار العربي وطريق عبرا ومجدليون، إضافة إلى دوار الأميركان والفوار.