الاحتجاجات مستمرة... طرقات سالكة وأخرى مقفلة

لا تزال الاحتجاجات في الشارع مستمرة على وقع اقفال أعداد جديدة من الطرقات وهي على الشكل التالي:



- طريق المطار مقابل محطة الامانة

- طريق المطار قرب غولدن بلازا

- طريق المطار قرب محطة الايتام

- طريق المطار قرب كافيه الريحاني

- الشويفات قرب محطة رمزي مشرفية

- بعجور قرب مطعم الخليل الضاحية- طريق المطار مقابل محطة الامانة- طريق المطار قرب غولدن بلازا- طريق المطار قرب محطة الايتام- طريق المطار قرب كافيه الريحاني- الشويفات قرب محطة رمزي مشرفية- بعجور قرب مطعم الخليل

- مفترق ديرقوبل في الشويفات

الجبل:



- طريق مزبود في اقليم الخروب المتن: - قطع الطريق الدولية في عاليه وبعلشميهالمتن:

-

بيروت

- عائشة بكار قرب الطائفية الدرزية

- طريق مارلياس

- تقاطع الملا - عائشة بكار

- كورنيش المزرعة قرب مسجد عبد الناصر

- طريق قصقص بالاتجاهين

- طريق الكولا جنب شمس بيروت

- المدينة الرياضية قرب عمر فروخ

- تقاطع بشارة الخوري

- قصقص بالاتجاهين

صيدا

-ساحة السراي الحكومي

-ساحة الاميركان الانجيلية

-طريق عبرا الرئيسي مقابل البقاعي

طرابلس:

- دوار ابو علي طرابلس التبانة

أما الطرقات التي أعاد الجيش فتحها فهي:

- طريق عبرا - صيدا

- طريق سليم سلام

- أوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت

-