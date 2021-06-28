الاحتجاجات مستمرة... طرقات سالكة وأخرى مقفلة

لا تزال الاحتجاجات في الشارع مستمرة على وقع اقفال أعداد جديدة من الطرقات وهي على الشكل التالي:
الضاحية
- طريق المطار مقابل محطة الامانة
- طريق المطار قرب غولدن بلازا
- طريق المطار قرب محطة الايتام
- طريق المطار قرب كافيه الريحاني
- الشويفات قرب محطة رمزي مشرفية
- بعجور قرب مطعم الخليل
- مفترق ديرقوبل في الشويفات
الجبل:
- قطع الطريق الدولية في عاليه وبعلشميه
- طريق مزبود في اقليم الخروب
المتن:
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بيروت
- عائشة بكار قرب الطائفية الدرزية
- طريق مارلياس
- تقاطع الملا - عائشة بكار
- كورنيش المزرعة قرب مسجد عبد الناصر
- طريق قصقص بالاتجاهين
- طريق الكولا جنب شمس بيروت
- المدينة الرياضية قرب عمر فروخ
- تقاطع بشارة الخوري
- قصقص بالاتجاهين
صيدا
-ساحة السراي الحكومي
-ساحة الاميركان الانجيلية
-طريق عبرا الرئيسي مقابل البقاعي
طرابلس:
- دوار ابو علي طرابلس التبانة
أما الطرقات التي أعاد الجيش فتحها فهي:
- طريق عبرا - صيدا
- طريق سليم سلام
- أوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت
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