لبنان

الاحتجاجات مستمرة... طرقات سالكة وأخرى مقفلة

Lebanon 24
28-06-2021 | 19:24
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لا تزال الاحتجاجات في الشارع مستمرة على وقع اقفال أعداد جديدة من الطرقات وهي على الشكل التالي:
الضاحية
- طريق المطار مقابل محطة الامانة 
- طريق المطار قرب غولدن بلازا 
- طريق المطار قرب محطة الايتام 
- طريق المطار قرب كافيه الريحاني 
- الشويفات قرب محطة رمزي مشرفية 
- بعجور قرب مطعم الخليل 
- مفترق ديرقوبل في الشويفات
 
الجبل: 
- قطع الطريق الدولية في عاليه وبعلشميه
- طريق مزبود في اقليم الخروب
المتن: 

بيروت
- عائشة بكار قرب الطائفية الدرزية 
- طريق مارلياس 
- تقاطع الملا - عائشة بكار 
- كورنيش المزرعة قرب مسجد عبد الناصر 
- طريق قصقص بالاتجاهين 
- طريق الكولا جنب شمس بيروت 
- المدينة الرياضية قرب عمر فروخ 
- تقاطع بشارة الخوري
-  قصقص بالاتجاهين
صيدا
-ساحة السراي الحكومي
-ساحة الاميركان الانجيلية
-طريق عبرا الرئيسي  مقابل البقاعي
 
طرابلس:
-  دوار ابو علي طرابلس التبانة
 
أما الطرقات التي أعاد الجيش فتحها فهي:
- طريق عبرا - صيدا
-  طريق سليم سلام 
-  أوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت
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