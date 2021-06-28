لبنان

إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات

Lebanon 24
28-06-2021 | 19:31
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صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التالي: 

تؤكد المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه انها بصدد إصدار جدول تركيب الاسعار للمحروقات صباح غد الثلثاء 29/6/2021 على سعر صرف الدولار الواحد 3900 ل. ل. استنادا الى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 714/ م ص تاريخ 25/6/2021.
وبالتالي تطمئن المديرية ان الشركات المستوردة للنفط ستقوم بتسليم المحروقات لزوم السوق المحلي استناداً الى الجدول الجديد كما أن مصرف لبنان باشر بفتح إعتمادات البواخر النفطية الراسية قبالة السواحل اللبنانية، وعليه بدأت البواخر النفطية بإفراغ حمولتها وهذا سيوفر بصورة مستدامة تأمين السوق المحلي بالمحروقات.
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