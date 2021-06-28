لبنان

خواجة: أمل على تحالف استراتيجي مع حزب الله وليس تبعية

Lebanon 24
28-06-2021 | 12:36
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اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة ضمن برنامج "المشهد اللبناني" الذي سيعرض هذا المساء عبر قناة "الحرة" مع الاعلامية ليال الاختيار أن "حركة أمل على تحالف استراتيجي مع حزب الله وليس تبعية، على العكس نحن دائمًا في موقع الناقد للحزب وليس العكس"، وقال: "تخيلي أن أحداً يستطيع إملاء موقف إلى شخصية مثل شخصية الرئيس بري. ولكن بموضوع المقاومة وموضوع الصراع مع إسرائيل، هناك تطابق كلي مع حزب الله لكن في مواضيع داخلية كثيرة نختلف، واختلفنا مثلًا على رئاسة الجمهورية".

وعما إذا كانت حركة امل تعترف بتحملهما جزءًا من المسؤولية عن الفساد، قال خواجة:" إذا لم تكن هناك مسؤولية مادية فالأكيد أن هناك مسؤولية معنوية، أما المسؤولية المادية فلندع القضاء يحاسب أي مسؤول في حركة أمل إذا ثبت عليه فساد".
 
(الحرة)
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