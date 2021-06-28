اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع يوم غد

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع يوم غد الثلاثاء في قصر بعبدا، الأولى ظهراً، للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة.