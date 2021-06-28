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لبنان
اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع يوم غد
Lebanon 24
28-06-2021
|
12:53
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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع يوم غد الثلاثاء في قصر بعبدا، الأولى ظهراً، للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة.
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