لبنان

اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع يوم غد

Lebanon 24
28-06-2021 | 12:53
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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع يوم غد الثلاثاء في قصر بعبدا، الأولى ظهراً، للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة.
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