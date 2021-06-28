جولة لـ"أمن الدولة" على محطات المحروقات في بشري

سيّر مكتب أمن الدولة في قضاء بشري دوريات على محطات الوقود في كافة قرى وبلدات المنطقة، لفحص مخزونها وحث أصحابها على بيع المواطنين، تحت طائلة عدم تسليم المحطات التي لم تفرغ خزاناتها.



وشهدت المحطات في المنطقة زحمة كبيرة بعد اقفال دام يومين، وسط تواجد القوى الامنية وشرطة البلديات.