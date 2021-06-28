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لبنان
جولة لـ"أمن الدولة" على محطات المحروقات في بشري
Lebanon 24
28-06-2021
|
12:55
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سيّر
مكتب أمن الدولة في قضاء بشري دوريات على محطات الوقود في كافة قرى وبلدات المنطقة، لفحص مخزونها وحث أصحابها على بيع المواطنين، تحت طائلة عدم تسليم المحطات التي لم تفرغ خزاناتها.
وشهدت المحطات في المنطقة زحمة كبيرة بعد اقفال دام يومين، وسط تواجد القوى الامنية وشرطة البلديات.
إلى ذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "أصحاب محطات محروقات في منطقة صور يقومون بتعبئة ما خزن في محطاتهم من البنزين بالغالونات، بالتزامن مع حملات التفتيش التي تقوم بها القوى الأمنية.
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