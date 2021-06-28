لبنان

مع التسعيرة الجديدة.. هل سيتوفر البنزين بالمحطات اعتباراً من صباح الغد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2021 | 13:17
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مع إعلان المديرية العامة للنفط، مساء اليوم، إصدار جدول تركيب الأسعار للمحروقات على سعر صرف الدولار الواحد 3900 ليرة، من المفترض أن تصل المحروقات إلى المحطات بشكلٍ يضمن تأمين الحاجة منها في السوق المحليّة.

وفي السياق، قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" أنّ "البنزين سيصل إلى جميع المحطات بشكل عادي اعتباراً من الغد"، مشيراً إلى أنّه "لا رقم معيّن لسعر صفيحة البنزين، والتسعيرة التي ستصدر غداً ستكشف ذلك".

وأضاف: "مع توفر المحروقات، فإن مشهد الطوابير سينتهي، ونأمل أن تتنتهي الأزمة القائمة".


في المقابل، قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"لبنان24" أن الشركات ستبدأ تباعاً بتوزيع المحروقات على المحطات اعتباراً من الغد وذلك بعد صدور التسعيرة الجديدة، وقال: "المحطات يوم غدٍ ستبدأ بتلقي البنزين، ولا يعني أنّ البنزين سيكون متوفراً في الصباح الباكر. خلال يوم الثلاثاء وحتى الأربعاء، ستكون الشركات قد سلّمت البضاعة للمحطات من أجل بيعها".


وأوضح أنه "خلال الـ24 ساعة المقبلة، سيتم تغطية كافة المحطات بالمحروقات لتلبية حاجة السوق"، مشيراً إلى أن "هذه العملية يجب أن تترافق مع مراقبة صارمة من أجهزة الدولة"، وأضاف: "يجب التأكد من أن المحروقات تصل إلى المحطات ولا وجود لعمليات تهريب. إذا وزعنا 10 مليون ليتر على سبيل المثال، يجب أن نتأكد من هذه الكمية قد تلقتها المحطات دون سواها".

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