لبنان

المصارف مُقفلة غداً.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-06-2021 | 20:30
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صدر عن جمعية "مصارف لبنان" البيان التالي:
 
"استنكاراً للاعتداء المشين الذي تعــرّض له صباح اليوم الإثنين في 28 حزيران الجاري موظفو ومقــرّ الإدارة العامة للبنك اللبناني السويسري في منطقة الحمرا على يد مجموعة من إحدى الجمعيات، وتضامناً مع الموقف السليم والصارم الذي اتّخذته الإدارة  العامة للمصرف المذكور، تعلن جمعية مصارف لبنان ما يلي: 
أولاً، إدانة الاعتداء وكل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي لحق بالعاملين في البنك اللبناني السويسري وبزبائنه الأبرياء الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة وشجب أعمال التخريب والتلف التي طاولت ملفّات البنك على أيدي المعتدين، وتمنّي الشفاء العاجل للزملاء الموظفين المصابين في المستشفيات. 
ثانياً، مطالبة الأجهزة القضائية والأمنية المختصّة بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم إنفاذاً للقوانين المرعية، وبتوفير كافة الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني وسلامة موظفيه وزبائنه.
ثانياً، إقفال جميع فروع المصارف العاملة في لبنان يوم غـد الثلاثاء في 29 حزيران 2021، تضامناً مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه واحتجاجاً على هذا الاعتداء المستنكر والمُدان".
 
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