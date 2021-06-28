لبنان

عكر شاركت في اجتماع التحالف الدولي ضد داعش

Lebanon 24
28-06-2021 | 13:41
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شاركت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"، الذي عقد في روما.

وأجرت عكر، على هامش المؤتمر، سلسلة لقاءات مع نظرائها وعدد من الشخصيات الديبلوماسية بحثت خلالها في الأوضاع بلبنان والمنطقة.

ومن الوزراء الذين التقتهم، وزراء خارجية: كندا مارك جارنو، إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا، تركيا مولود شاووش أوغلو، اليونان نيكوس دندياس، النروج إيني إريكسون، هولندا سيغيرد كاغ، و العراق فؤاد حسين.

كما التقت الممثل السامي للاتحاد الاوروبي لشؤون السياسة والأمن جوزي بوريل والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ وبحثت معه في الأوضاع بالشرق الأوسط.

وشاركت عكر في الاجتماع الذي عقد حول سوريا، بحضور وزراء خارجية 22 دولة، وتناول الاجتماع المستجدات في سوريا ومساعدات المجتمع الدولي وملف النازحين السوريين.

وعلى هامش هذا المؤتمر، التقت عكر وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو وتم عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة.

كما التقت وزيري خارجيتي الأردن أيمن الصفدي و ألمانيا هايكو ماس. والتقت ايضا المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون وجرى عرض آخر التطورات.
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