لبنان

عكار.. "المخابرات" تجول على محطات المحروقات وترغمها على تعبئة السيارات

Lebanon 24
28-06-2021 | 13:51
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بدأت عناصر الجيش في عكّار بجولة أمنية على محطات المحروقات، وقد عمدت إلى فتح تلك التي أغلقت أبوابها، وذلك لتعبئة سيارات المواطنين، وسط انتشار كثيف. 
 

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