27
o
بيروت
32
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عكار.. "المخابرات" تجول على محطات المحروقات وترغمها على تعبئة السيارات
Lebanon 24
28-06-2021
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت عناصر الجيش في عكّار بجولة أمنية على محطات المحروقات، وقد عمدت إلى فتح تلك التي أغلقت أبوابها، وذلك لتعبئة سيارات المواطنين، وسط انتشار كثيف.
مواضيع ذات صلة
لبنان بضمانة الجيش
Lebanon 24
لبنان بضمانة الجيش
29/06/2021 00:22:19
29/06/2021 00:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
السيّد نصرالله: نحن مع تقوية الجيش ونحن نرى في مؤسسة الجيش الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار في لبنان ووحدة لبنان
Lebanon 24
السيّد نصرالله: نحن مع تقوية الجيش ونحن نرى في مؤسسة الجيش الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار في لبنان ووحدة لبنان
29/06/2021 00:22:19
29/06/2021 00:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات "لبنان 24": تم ايقاف صهريج محروقات على طريق تعلبايا من قبل بعض المحتجين ليعود ويتابع طريقه بعد تدخل الجيش
Lebanon 24
معلومات "لبنان 24": تم ايقاف صهريج محروقات على طريق تعلبايا من قبل بعض المحتجين ليعود ويتابع طريقه بعد تدخل الجيش
29/06/2021 00:22:19
29/06/2021 00:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش تناول مع السفير التشيكي لدى لبنان علاقات التعاون بين جيشي البلدين
Lebanon 24
قائد الجيش تناول مع السفير التشيكي لدى لبنان علاقات التعاون بين جيشي البلدين
29/06/2021 00:22:19
29/06/2021 00:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
الجيش
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
12:31 | 2021-06-28
28/06/2021 12:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
دياب "يشمّر عن زنودو": انا هون
Lebanon 24
دياب "يشمّر عن زنودو": انا هون
01:15 | 2021-06-28
28/06/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قناعة وصل إليها باسيل!
Lebanon 24
قناعة وصل إليها باسيل!
05:35 | 2021-06-28
28/06/2021 05:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
07:40 | 2021-06-28
28/06/2021 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يشترط وباسيل يرفض
Lebanon 24
بري يشترط وباسيل يرفض
08:07 | 2021-06-28
28/06/2021 08:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:08 | 2021-06-28
تعرّض جندي لعدّة طعنات في زحلة
17:03 | 2021-06-28
هدنة عملية
17:02 | 2021-06-28
حان موسم القطاف
16:57 | 2021-06-28
مقدمات النشرات المسائية
16:50 | 2021-06-28
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة الطرقات المقطوعة حالياً
16:18 | 2021-06-28
توجهٌ لقطع هذه الطريق صباح الغد
فيديو
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
11:00 | 2021-06-28
29/06/2021 00:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ.. وفيديو يوثق اللحظة التاريخية
Lebanon 24
هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ.. وفيديو يوثق اللحظة التاريخية
11:00 | 2021-06-28
29/06/2021 00:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)
Lebanon 24
اللقاء الأول بين طائرة "إف - 35" بريطانية ومقاتلات سلاح الجو الروسي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-28
29/06/2021 00:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact