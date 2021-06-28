لبنان

ما حقيقة التوتر بين "أمل" و "الوطني الحر" أمام ميرنا الشالوحي؟

Lebanon 24
28-06-2021 | 14:08
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أفادت معلومات أمنية أنّ مناصرين لـ"حركة أمل" حضروا من منطقة النبعة الى أمام المقر الرئيسي للتيار الوطني الحر في سنتر ميرنا الشالوحي  في الجديدة - سد البوشرية، ومكثوا لبعض الوقت ثم غادروا باتجاه الصالومي من دون تسجيل أي احتكاك بين الطرفين.

ولاحقاً، نفذ مناصرو "أمل" اعتصاماً عند مستديرة الصالومي مساء اليوم، ولم يكن هناك أي تماس بينهم وبين مناصري "الوطني الحر".

وتأتي هذه الأنباء بعد معلومات جرى تداولها عن وقوع إشكال كبير بين محتجين تابعين لـ"حركة أمل" في منطقة الشياح والجيش. وفي هذا الإطار، عممت الحركة بياناً نفت في هذه المعلومات، متمنية على "المجموعات الاخبارية في منصات التواصل الاجتماعي عدم الغوص في مستنقع اشاعات الفتنة والتحريض والتأكد من صحة الأخبار قبل التداول فيها عشوائياً".

إلى ذلك، قالت مصادر قيادية في "حركة أمل" لـ"لبنان24" إنّ "الحركة لديها قرار حاسم وحازم بعدم نزول محازبيها والمنتسبين لها إلى الشارع نهائياً".

 

 

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