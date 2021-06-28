احتجاجات صيدا مستمرة.. متظاهرون يرشقون فرع مصرف لبنان بالحجارة

تتواصل التحركات الاحتجاجية في مدينة صيدا، حيث نفذ المحتجون وقفة امام فرع مصرف لبنان، واضرموا النيران بالاطارات المطاطية في مدخله، ورشقوا المبنى بالحجارة، وسط هتافات منددة بالسياسات المالية والمصرفية.

إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ المحتجين انتقلوا بعد مصرف لبنان إلى مبنى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في محلة البوابة الفوقا في المدينة، حيث رشقوا - ولليوم الثاني على التوالي - المبنى بالحجارة، رفضاً لنظام تقنين المياه القاسي الذي جاء نتيجة انقطاع الكهرباء المستمر.



وتشهد المدينة منذ فترة النهار سلسلة من التحركات، وذلك تنديداً بتدهور الليرة مقابل الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

وبادر المحتجون إلى قطع عددٍ من الطرق من ساحة إيليا ودوار العربي وطريق عبرا ومجدليون، وصولاً إلى دوار الأميركان والفوار.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنّ محتجين قطعوا الطريق بالعوائق والمستوعبات عند ساحة الشهداء في صيدا. وعلى الفور، تدخل الحيش لإعادة فتح الطريق، مما ادى الى سقوط 3 جرحى من المحتجين نتيجة التدافع.