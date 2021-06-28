تضاربٌ وصدامات أمام السفارة الفلسطينية في بيروت.. ماذا يحصل؟

نفذ حشدٌ من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مساء اليوم، تظاهرة أمام مركز السفارة الفلسطينية في بيروت – منطقة الجناح، وذلك تنديداً بمقتل الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية قبل أيام.

وشهد محيط السفارة صدامات بين عدد من الشبان ومتظاهرين، وذكرت شبكة "قدس الإخبارية" أنّ "عناصر بلباس مدني اعتدوا على المتظاهرين والصحافيين خلال الوقفة أمام السفارة، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات".

إلى ذلك، ذكرت الشبكة نفسها أنّ عناصر من حركة "فتح" هم الذين اعتدوا على المتظاهرين في محيط السفارة.

وحاول "لبنان24" التواصل مع مسؤولي حركة "فتح" للحصول على تعليق بشأن ما حصل، إلا أنه لم يتسنّ له ذلك.

ويعتبرُ بنات من المنتقدين البارزين للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وقد أثارت قضيته ردود فعل في الداخل الفلسطيني والخارج، وتمت المطالبة دولياً باجراء تحقيق عاجل باسباب وفاته.

فيديو| لحظة اعتداء عناصر من فتح على إحدى المتظاهرات تنديداً باغتيال الناشط نزار بنات، في بيروت.#نزار_بنات #بيروت pic.twitter.com/r7yR4vk7Mr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 28, 2021