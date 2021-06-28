لبنان

تضاربٌ وصدامات أمام السفارة الفلسطينية في بيروت.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
28-06-2021 | 14:46
A-
A+
Doc-P-837730-637605155206803014.JPG
Doc-P-837730-637605155206803014.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ حشدٌ من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مساء اليوم، تظاهرة أمام مركز السفارة الفلسطينية في بيروت – منطقة الجناح، وذلك تنديداً بمقتل الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية قبل أيام.
 
وشهد محيط السفارة صدامات بين عدد من الشبان ومتظاهرين، وذكرت شبكة "قدس الإخبارية" أنّ "عناصر بلباس مدني اعتدوا على المتظاهرين والصحافيين خلال الوقفة أمام السفارة، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات".
 
إلى ذلك، ذكرت الشبكة نفسها أنّ عناصر من حركة "فتح" هم الذين اعتدوا على المتظاهرين في محيط السفارة.
 
وحاول "لبنان24" التواصل مع مسؤولي حركة "فتح" للحصول على تعليق بشأن ما حصل، إلا أنه لم يتسنّ له ذلك. 
 
ويعتبرُ بنات من المنتقدين البارزين للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وقد أثارت قضيته ردود فعل في الداخل الفلسطيني والخارج، وتمت المطالبة دولياً باجراء تحقيق عاجل باسباب وفاته.
 
 
 
 
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:08 | 2021-06-28
17:03 | 2021-06-28
17:02 | 2021-06-28
16:57 | 2021-06-28
16:50 | 2021-06-28
16:18 | 2021-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website