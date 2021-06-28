كرٌّ وفر في طرابلس.. هذا ما حصل أمام فصيلة التل

أقدم محتجون، مساء اليوم، على احراق مستوعبات النفايات أمام فصيلة التل – طرابلس، كما عمدوا إلى رشق البوابة الرئيسية للمبنى بالحجارة.

وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش الى المكان لتبدأ عملية الكرر والفر محيط منطقة التل.

وعلم "لبنان24" أن الجيش أوقف أحد الشبان ويُدعى "ي.ج.ع."، وهو من التابعية السورية.