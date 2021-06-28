كرٌّ وفر في طرابلس.. هذا ما حصل أمام فصيلة التل

أقدم محتجون، مساء اليوم، على احراق مستوعبات النفايات أمام فصيلة التل – طرابلس، كما عمدوا إلى رشق البوابة الرئيسية للمبنى بالحجارة.
وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش الى المكان لتبدأ عملية الكرر والفر محيط منطقة التل.
وعلم "لبنان24" أن الجيش أوقف أحد الشبان ويُدعى "ي.ج.ع."، وهو من التابعية السورية.
شغب وكرّ وفرّ في محيط #فصيلة_التلّ
سجّل أعمال شغب أمام فصيلة التلّ في طرابلس حيث عمد المحتجون إلى إحراق مستوعبات النفايات، كما رشقوا البوابة الرئيسية لمبنى الفصيلة بالحجارة.
و على الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان لتبدأ عملية الكرّ والفرّ. pic.twitter.com/keS9HzMzdH
— Lebanon 🇱🇧 News 📰 (@Lebanonnews13) June 28, 2021
شغب وكرّ وفرّ في محيط #فصيلة_التلّ
سجّل أعمال شغب أمام فصيلة التلّ في طرابلس حيث عمد المحتجون إلى إحراق مستوعبات النفايات، كما رشقوا البوابة الرئيسية لمبنى الفصيلة بالحجارة.
و على الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان لتبدأ عملية الكرّ والفرّ. pic.twitter.com/keS9HzMzdH