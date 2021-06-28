لبنان

توجهٌ لقطع هذه الطريق صباح الغد

Lebanon 24
28-06-2021 | 16:18
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علم "لبنان24" أنّ هناك توجهاً لقطع أوتوستراد صيدا - بيروت عند محلة مفرق برجا، صباح يوم غدٍ الثلاثاء.
 
 
وكانت الطريق أقفلت اليوم أيضاً احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة أمام الدولار.
 
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