توجهٌ لقطع هذه الطريق صباح الغد

علم "لبنان24" أنّ هناك توجهاً لقطع أوتوستراد صيدا - بيروت عند محلة مفرق برجا، صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

وكانت الطريق أقفلت اليوم أيضاً احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة أمام الدولار.