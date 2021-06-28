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لبنان
حان موسم القطاف
Lebanon 24
28-06-2021
|
23:02
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أوقف نائب طامح استهدافاته المباشرة لمرجع كبير، على خلفية أن مرحلته انتهت، وحان موسم القطاف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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