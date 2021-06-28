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لبنان
تعرّض جندي لعدّة طعنات في زحلة
Lebanon 24
28-06-2021
|
17:08
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تعرّض الجندي ع. ريا لطعنات بسكين من قبل شبان في مدينة زحلة بالقرب من مجمّع "الحمرا بلازا". وقد نُقل إلى مستشفى رياق العام للمعالجة.
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