لبنان

تعرّض جندي لعدّة طعنات في زحلة

Lebanon 24
28-06-2021 | 17:08
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تعرّض الجندي ع. ريا لطعنات بسكين من قبل شبان في مدينة زحلة بالقرب من مجمّع "الحمرا بلازا". وقد نُقل إلى مستشفى رياق العام للمعالجة.
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